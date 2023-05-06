Німеччина

Німецький фахівець не готовий переходити до завершальних етапів переговорів, поки не дізнається ім'я нового спортивного директора.

Тоттенгем продовжує знаходитись у пошуках нового головного тренера першої команди після звільнення Антоніо Конте наприкінці березня цього року.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, головним фаворитом на цю посаду залишається екскерманич мюнхенської Баварії Юліан Нагельсманн, з яким "шпори" вже провели переговори.

Однак, за інформацією джерела, молодий німецький фахівець відмовився переходити до фінальних етапів переговорів із керівництвом Тоттенгема, допоки не дізнається ім'я нового спортивного директора клубу.

Нагадаємо, що минулий спортивний директор "шпор" Фабіо Паратічі остаточно залишив лондонський клуб наприкінці квітня цього року через введені проти нього санції від ФІФА.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем також зацікавлений у кандидатурі Хабі Алонсо, проте сам іспанець заявив, що планує залишитися головним тренером леверкузенського Баєра наступного сезону.