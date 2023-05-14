Англія

Керманич Манчестер Сіті прокоментував матч проти Евертона.

У рамках тридцять шостого туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті проведе гостьовий матч проти Евертона.

Евертон — Манчестер Сіті. Напередодні

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола напередодні гри прокоментував стан власної команди.

"Мені більше подобаюсь я в зрілому віці. У перші тренерські роки, коли я був у Барселоні, мені було складніше впоратись із цим тиском. Тепер я трохи краще знаю, як це зробити.

Зрештою, я чимало дізнавався нового саме на пізніх етапах, коли мої команди програвали — особливо в Лізі чемпіонів — що зрештою вас усе одно будуть критикувати ще день чи два після матчу.

Але тоді, уже наступного дня, ти починаєш готуватись до наступного сезону. І разом із тим ви також розумієте, що нічого особливого не змінюється незалежно від того, виграєте ви чи програєте. Це якщо чесно казати. Звичайно, у цей момент сезону важливо спробувати виграти той матч і цей також, але все одно потрібно залишатись ногами на землі.

Я вчу своїх футболістів скромності та поваги до суперників. Вони точно знають, наскільки важко буде грати проти Евертона, тому що вони живуть передчуттям великих перемог і знають, за що саме вони грають. Я не знаю, що станеться, але я майже переконаний, що на Гудісон Парк буде неймовірна атмосфера", — заявив іспанський фахівець.

Матч Евертон — Манчестер Сіті розпочнеться о 16:00.