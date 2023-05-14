Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 14 травня 2023 року, 16:00.

У рамках 36 туру англійської Прем'єр-ліги лідер таблиці в особі Манчестер Сіті здобув у гостях розгромну перемогу над Евертоном, який веде боротьбу за виживання.

Підопічні Хосепа Гвардіоли забили три "сухі" м'ячі, а головним героєм зустрічі став центральний півзахисник Ілкай Гюндоган, який оформив дубль і віддав асист у моменті з голом Ерлінга Голанда.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Евертон — Манчестер Сіті в 36 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Евертон — Манчестер Сіті 0:3

Голи: Гюндоган, 37, 51, Голанд, 39



Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Міна, Тарковські, Голгейт (Онана, 56) — Гарнер (Грей, 76), Гує (Коуді, 55) — Івобі, Дукуре, Макніл — Калверт-Льюїн (Мопе, 46).



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш (Гомес, 90+1), Лапорт, Аканджі — Гюндоган (Б. Сілва, 77), Родрі (Філліпс, 88) — Марез, Альварес, Фоден — Голанд (Гріліш, 78).



Попередження: Гарнер