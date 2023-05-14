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Евертон — Манчестер Сіті 0:3
Голи: Гюндоган, 37, 51, Голанд, 39

Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Міна, Тарковські, Голгейт (Онана, 56) — Гарнер (Грей, 76), Гує (Коуді, 55) — Івобі, Дукуре, Макніл — Калверт-Льюїн (Мопе, 46).

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш (Гомес, 90+1), Лапорт, Аканджі — Гюндоган (Б. Сілва, 77), Родрі (Філліпс, 88) — Марез, Альварес, Фоден — Голанд (Гріліш, 78).

Попередження: Гарнер