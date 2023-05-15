Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 36-го туру АПЛ, який пройде 15 травня і розпочнеться о 22:00.

У рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Лестер Сіті та Ліверпулем, яке пройде на Кінг Пауер Стедіум.

ПОНЕДІЛОК, 15 ТРАВНЯ, 22:00. КІНГ ПАУЕР СТЕДІУМ, ЛЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Якщо Лестер стане одним із тих трьох клубів, які залишать АПЛ і вирушать до Чемпіоншипу за підсумками поточного сезону, це навряд чи здивує регулярних глядачів англійської першості. Спад "лисиць" був неминучим і очевидним ще в той момент, коли клуб обійшовся абсолютно без якихось посилень складу в літнє трансферне вікно. Брендан Роджерс опинився у непростій ситуації, з якої йому як тренеру так і не вдалося знайти вихід на тривалій дистанції. І прихід Діна Сміта кардинально ніяк не вплинув у позитивний бік.

Лестер разом із Лідс Юнайтед зараз є головними претендентами на пониження у класі після того, як Саутгемптон вже офіційно вилетів до Чемпіоншипу. І навряд чи хтось не погодиться, що такий розклад не на користь "лисиць" є якимось несправедливим. Так, говорячи про Лестер, ми відразу ж ловимо ментальну ейфорію від спогадів про ту саму "чемпіонську казку", але сьогодні ця команда близька до того, щоб взагалі перестати називатися "командою". Вже цього літа точно підуть два лідери в особі Тілеманса та Меддісона, незалежно від того, чи залишиться Лестер в АПЛ. Контракти Сьоюнджю, Амарті, Еванса, Люка Томаса, Бертранда, Ндіді, Іхеаначо та Варді закінчуються влітку 2023-2024 року. У стані "лисиць" очікуються великі кадрові зміни та перебудова команди, через що сьогодні ми можемо засумніватись у наявності якоїсь мотивації у нинішнього складу.

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У літнє трансферне вікно Ліверпуль також очікують певні кадрові зміни, які торкнуться насамперед лінії півзахисту. Фактично, ще зі старту сезону "червоні" не могли похвалитися стабільністю, відчули на собі кризу і тривалий час розташовувалися в середині турнірної таблиці. Тренерському штабу Юргена Клоппа довелося вирішувати проблеми на ходу при обмежених ресурсах, аби хоч якось реабілітувати ситуацію. Звичайно, впоратися з усіма прогалинами у грі команди не вдалося, але навіть у такій формі "червоні" зуміли піднятися на п'яту сходинку в таблиці, чого не вдалося тому ж Челсі за наявності більш значних інвестицій у склад посеред сезону.

Після того, як Манчестер Юнайтед зіткнувся з травмами ключових виконавців та банальною фізичною втомою, Ліверпуль точно відчув запах крові, а команда повірила в реальність своїх шансів врятувати сезон та фінішувати в зоні Ліги чемпіонів. Так, виходячи з нинішньої ситуації у турнірній таблиці, Ліверпулю доводиться сподіватися не лише на себе, а й на осічки конкурентів. Але зі своїм завданням "червоні" поки що справляються і йдуть на серії з шести перемог поспіль, щоб у разі чого можна було сміливо заявити: "Ми зробили все, що могли".

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За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,59, тоді як потенційний успіх Брайтона оцінюється показником 5,10. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,80.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лестер: Іверсен — Кастань, Фас, Сьоюнджю, Крістіансен — Ндіді, Тілеманс, Меддісон — Барнс, Варді, Тете

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Жота, Фабіньо, Джонс — Салах, Гакпо, Луїс Діас

Не зіграють: Джастін, Вестергор, Іхеаначо — Ремзі, Байцетіч, Кейта, Тіаго

Під питанням: Зінченко — Фірміно

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