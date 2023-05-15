Англія

Слова коуча після історичної перемоги в Лондоні.

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі прокоментував перемогу над Арсеналом в чемпіонаті Англії.

"Я не просто задоволений нашим перфомансом, а дуже щасливий – ми продемонстрували свій стиль, зіграли якісно, ​​виявивши терпіння та характер. Можна грати добре, забивати голи, але без терпіння та потрібного менталітету ми не досягнемо своїх цілей.

Ми працюємо над тим, щоб адаптуватися до великої кількості ігор за кілька днів, щоб стати великою командою. Поки що ми такою не є, але якщо хочемо конкурувати з таким великим клубом, як Арсенал, і грати в єврокубках – маємо вдосконалювати наш менталітет.

Ми заслужили на перемогу, бо зіграли на цей результат, а не просто приїхали до Лондона на прогулянку. Ми грали краще, ніж Арсенал, але цієї перемоги недостатньо для потрапляння до Ліги Європи – у нас лише 58 очок, і попереду чотири дуже важкі ігри.

Це буде складно, але до єврокубків залишилося протриматися лише два тижні! Найголовніше – це гравці. Пощастило, що я маю футболістів такого рівня, радий бути їх тренером, і щасливий, що їм подобається працювати зі мною. Я прагну передати їм свої ідеї та менталітет, але без їхньої якості складно досягти хороших результатів – чогось історичного для клубу та його вболівальників", — підсумував італієць.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Арсенал — Брайтон в 36 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23.