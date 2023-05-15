Іспанія

Керманич Барселони прокоментував перемогу в Ла Лізі.

Напередодні Барселона здолала Еспаньйол у каталонському дербі в рамках тридцять четвертого туру іспанської Ла Ліги, завдяки чому достроково здобула чемпіонський титул.

Еспаньйол — Барселона 2:4 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Головний тренер "блаугранас" Хаві після завершення гри поділився власними емоціями щодо побаченого на полі.

"Відчуття просто чудові, бо позаду добре виконана робота. Це були 10 місяців самопожертви й надзвичайних зусиль. Футболісти та вболівальники заслуговують на цей титул і він також додає стабільності нашому проєкту. Ми повинні продовжувати йти цим шляхом.

Ми закрили всі питання в фантастичному матчі, але трохи розслабились після того, як рахунок став 4:0 на нашу користь. Суперники продемонстрували відчуття гордості. Але ж який був сценарій! Перемога в Ла Лізі за підсумком каталонського дербі за п'ять ігор до кінця сезону!

Ця перемога — підсумок великої роботи. У першому таймі ми були видовищними. Потім факт розмови футболістів Еспаньйола з їхнім тренером у перерві мав місце, і вони в підсумку вийшли на поле показувати почуття власної гідності.

Я дуже вражений тим фактом, що на нас уже очікують наші вболівальники за межами стадіон. Я вже встиг привітати президента з цією перемогою. Ми разом докладали великих зусиль. Перемога в Ла Лізі за чотири гри до кінця, з такою кількістю очок переваги над Реалом була дуже гучною. Це слід відзначити. Я дуже щасливий і пишаюсь хлопцями.

Щодо нашого святкування після гри, то я сказав гравцям зібратись у центральному колі, тому що я думаю, що цього було б достатньо. Наше святкування було цілком притомним, але було б також шанобливо по відношенню до суперників потім піти до роздягалень, тому що ми не грали вдома.

Я в цьому плані раціональний. Але емоції важко контролювати. Ми святкували успіх не тому, що ми грали на полі Еспаньйола, а тому, що здобули нарешті титул чемпіонів. Проте ми були не вдома.

Я не бачив, чи ще щось сталось на полі, бо зайшов усередину. Ми не повинні надавати цьому святкуванню більшого значення, не повинні створювати конфлікт.

Я тоді подумав, що настав час вступити, сказав хлопцями "Ми повинні святкувати це всередині, як сім'я". Ми нікого не провокували. Ми святкували перемогу в Ла Лізі, яка є дуже важливою для нас.

Я присвячую цей успіх своїй дружині, своїй сім’ї, братам, дітям... тим, хто ніколи не залишав мене під час невдач. В Іспанії робота, яка виконується, узагалі не цінується. Я дуже впертий, і сумлінна праця зрештою винагороджується. Ми вірили в ідею, а ця перемога дає нам упевненість та стабільність, щоб вірити в проект і надалі. Ми були справжньою командою.

Сьогодні в перерві я вірив, що станемо чемпіонами. Але ти ніколи не маєш бути спокійним та самовпевненим, бо очолюєш найскладніший за організацією клуб у світі. Але ми не могли розслабитись у перерві. Ось такі ми, каталонці", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі каталонська Барселона зіграє вдома проти Реала Сосьєдад.