Англія

Австрієць може більше не зіграти за манкуніанців.

Зі стану Манчестер Юнайтед надійшли чергові новини щодо кадрової ситуації з негативним відтінком.

Як повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів", півзахисник команди Марсель Забцітцер вибув до кінця сезону через травму.

Зазначимо, що австрійський футболіст виступає за Манчестер Юнайтед на правах орендної угоди, а рішення щодо його майбутнього ще не прийнято.

Тому, цілком можливо, що Марсель Забітцер більше не зіграє за Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед має намір безкоштовно підписати Рабьо.