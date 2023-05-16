Австрієць може більше не зіграти за манкуніанців.
Марсель Забітцер, getty images
16 травня 2023, 00:26
Зі стану Манчестер Юнайтед надійшли чергові новини щодо кадрової ситуації з негативним відтінком.
Як повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів", півзахисник команди Марсель Забцітцер вибув до кінця сезону через травму.
Зазначимо, що австрійський футболіст виступає за Манчестер Юнайтед на правах орендної угоди, а рішення щодо його майбутнього ще не прийнято.
Тому, цілком можливо, що Марсель Забітцер більше не зіграє за Манчестер Юнайтед.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед має намір безкоштовно підписати Рабьо.