Англія

Мерсисайдці не продовжили угоди з деякими футболістами.

Ліверпуль по завершенню сезону припинить співпрацю одразу з чотирма футболістами, повідомляє офіційний сайт клуба.

Мова йде про нападника Роберто Фірміно та півзахисників Набі Кейта, Джеймса Мілнера та Алекса Окслейда-Чемберлена.

Набі Кейта перейшов в стан мерсисайдців влітку 2018 року за 60 мільйонів євро. На його рахунку 11 голів та сім асистів в 129 матчах.

Окслейд-Чемберлен, своєю чергою, перебрався в Ліверпуль влітку 2017 року за 38 мільйонів євро з Арсеналу. З того часу він відіграв 146 матчів, в яких забив 18 голів та віддав 15 асистів.

Роберто Фірміно ж став гравцем Ліверпуля влітку 2015 року за 41 мільйон євро. На його рахунку 109 голів та 79 асистів в 360 матчах.

Джеймс Мілнер перейшов до "червоних" влітку 2015 року з Манчестер Сіті безплатно. Він відіграв 330 матчів за команду, забивши 26 м'ячів та зробивши 46 асистів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Брайтон домовився з Мілнером про однорічний контракт.