Англія

Наставник "червоних" поділився своїми думками після гри з Лестером.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перемогу своєї команди у матчі 36 туру АПЛ проти Лестера (3:0).

"Нам довелося протягом приблизно 15 хвилин розбиратися, як будувати гру. І мені подобається те, що ми почали робити після цього. Ми забили чудові голи. Другий м'яч — супер.

Ми провели майже ідеальний матч. Але між 55 та 75 хвилинами гра була трохи більш відкритою, ніж мені хотілося б.

Символічна збірна АПЛ за 30 років

Перемагати це все, що ми зараз можемо робити. Не думаю, що попадання в топ-4, ймовірно, враховуючи рівень гри конкурентів. Але було б шкода, якби хтось із них оступився, а ми б цим не скористалися. Тож треба виконати свою роботу.

Думаю, ми вже забезпечили собі місце в єврокубках, а шість тижнів тому цього і на горизонті не було видно. Я б тоді не повірив, що ми можемо боротися за Лігу чемпіонів, ми не були стабільними. Нам потрібно підготуватися до наступної гри", — наводить слова Клоппа ВВС.

Нині Ліверпуль посідає п'яте місце у турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від топ-4 на один бал.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Лестер — Ліверпуль.