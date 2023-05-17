Англія

Лондонці готові викласти за півзахисника великі гроші.

Арсенал розглядає варіанти підсилення складу в найближче літнє трансферне вікно, зокрема на позицію опорного півзахисника.

Як повідомляє видання The Telegraph, лондонський клуб готовий викласти за Деклана Райса 92 мільйони фунтів стерлінгів.

У поточному сезоні Райс забив чотири голи й віддав чотири результативні передачі у 46 матчах на клубному рівні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед планує конкурувати з Арсеналом за Райса.