Лондонці готові викласти за півзахисника великі гроші.
Деклан Райс, getty images
17 травня 2023, 21:26
Арсенал розглядає варіанти підсилення складу в найближче літнє трансферне вікно, зокрема на позицію опорного півзахисника.
Як повідомляє видання The Telegraph, лондонський клуб готовий викласти за Деклана Райса 92 мільйони фунтів стерлінгів.
У поточному сезоні Райс забив чотири голи й віддав чотири результативні передачі у 46 матчах на клубному рівні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед планує конкурувати з Арсеналом за Райса.