Англія

Колишній футболіст Ньюкасла розкритикував "шпор".

Кірон Даєр розкритикував футболістів Тоттенгема після того, як вони з великим рахунком поступилися Ньюкаслу (1:6).

"Про Конте багато було сказано після його промови про гравців Тоттенгема, але ось чому в нього була така буря емоцій. Все, що він сказав на прес-конференції, виявилося правдою. Гра футболістів Тоттенгема коштувала тренеру роботи, настільки вони погані.

Рахунок міг бути 7:0 чи 8:0, Ньюкасл був на висоті. Шкода, що Тоттенгем настільки поганий. Він підвів фанатів і всіх, хто пов'язаний із клубом", — наводить слова колишнього півзахисника Ньюкасла Кірона Даєра Sky Sports.

В активі Тоттенгема після 32 турів 53 очки та п'яте місце у чемпіонаті Англії.