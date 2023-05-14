Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 13 травня 2023 року, 17:00.

Тоттенгем у матчі 36 туру англійської Прем'єр-ліги в гостях поступився Астон Віллі (1:2).

Вже на восьмій хвилині господарі поля відкрили рахунок у матчі зусиллями Ремзі, а потім на 72 хвилині перевагу "левів" подвоїв Дуглас Луїс. Єдиний м'яч "шпор" забив Кейн, який реалізував пенальті на останній хвилині зустрічі.

Через цю поразку команда з Лондона втратила шанси на місце в Лізі чемпіонів наступного сезону.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Астон Вілла — Тоттенгем в 36 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Астон Вілла – Тоттенгем 2:1

Голи: Ремзі 8, Дуглас Луїс, 72 – Кейн, 90 (пен).

Астон Вілла: Мартінес – Янг, Конса, Мінгз, Морено – Бейлі (Камара 68), Макгінн, Дуглас Луїс, Ремзі – Буендіа (Дюран 68), Воткінс (Кеш 90+2)

Тоттенгем: Форстер – Лангле, Ромеро, Емерсон – Девіс (Перішич 90+2), Гейбйорг, Скіпп (Біссума 61), Порро (Данджума 81) – Сон, Кейн, Рішарлісон (Кулушевскі 62)

Попередження: Макгінн 23, Янг 89, Воткінс 90+2 – Скіпп 53, Кейн 73, Ромеро 80.