Англія

Тепер Манчестер має більше титулів, ніж Ліверпуль.

Клуби з Манчестера обійшли клуби з Ліверпуля за кількістю перемог у АПЛ.

Сіті виграв чемпіонат після того, як Арсенал програв Ноттінгем Форесту (0:1) у 37-му турі англійської Прем'єр-ліги.

Сіті виграв титул у 9-й раз. Манчестер Юнайтед має 20 перемог у чемпіонаті. Таким чином, клуби з Манчестера ставали чемпіонами Англії 29 разів – частіше ніж клуби з будь-якого іншого міста.

Команди з Ліверпуля – Ліверпуль та Евертон – завойовували титул загалом 28 разів. Ліверпуль вигравав чемпіонат Англії 19 разів, Евертон – 9 разів.

Раніше повідомлялося, що Гвардіола виграв Прем'єр-лігу 5 разів за 6 останніх сезонів.