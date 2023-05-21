Англія

Півзахисник Вулвергемптона прокоментував можливий відхід із клубу.

Чинний контракт португальського півзахисника англійського Вулвергемптона Рубена Невеша завершується вже через рік, тож прийдешня літня трансферна кампанія стане чи не останнім моментом, коли клуб може заробити грошей на його продажу.

Останнім часом 26-річного виконавця пов’язують із каталонською Барселоною, Ньюкаслом та Манчестер Юнайтед, однак жодних домовленостей із цими клубами Рубен наразі не має, про що розповів у останньому інтерв’ю.

"Я хочу грати за Вулвергемптон, проте, разом із тим, я ніколи не приховував, що хочу виступати на рівні Ліги чемпіонів. Важкий вибір доводиться робити.

Мені все подобається на Молінью, але футбол — це спорт, а в спорті потрібно прагнути досягти найвищого рівня. Отже, ще нічого не вирішено", — заявив португальський виконавець.

У поточному сезоні Невеш відіграв 39 матчів, забивши шість голів та віддавши одну гольову передачу.