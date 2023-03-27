25-річний футболіст може продовжити кар'єру на Олд Траффорд.
РУБЕН НЕВЕШ, GETTY IMAGES
27 березня 2023, 18:19
Манчестер Юнайтед близький до покупки півзахисника Вулвергемптона Рубена Невеша, повідомляє Football Insider.
За інформацією джерела, Манчестер Юнайтед хоче отримати його безплатно, оскільки влітку у футболіста закінчується контракт. Повідомляється, що "червоні дияволи" вже почали перемовини з хавбеком.
Ерік тен Хаг планує бачити в півзахисті Невеша, Каземіро, Фернандеша, Еріксена та Забітцера.
Рубен забив 4 голи і отримав 7 жовтих карток у 17 матчах АПЛ цього сезону.
Раніше Невешем цікавилась Барселона.