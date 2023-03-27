Манчестер Юнайтед близький до покупки півзахисника Вулвергемптона Рубена Невеша, повідомляє Football Insider.

За інформацією джерела, Манчестер Юнайтед хоче отримати його безплатно, оскільки влітку у футболіста закінчується контракт. Повідомляється, що "червоні дияволи" вже почали перемовини з хавбеком.

Ерік тен Хаг планує бачити в півзахисті Невеша, Каземіро, Фернандеша, Еріксена та Забітцера.

Рубен забив 4 голи і отримав 7 жовтих карток у 17 матчах АПЛ цього сезону.

Раніше Невешем цікавилась Барселона.