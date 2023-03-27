Англія

25-річний футболіст може продовжити кар'єру на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед близький до покупки півзахисника Вулвергемптона Рубена Невеша, повідомляє Football Insider.

За інформацією джерела, Манчестер Юнайтед хоче отримати його безплатно, оскільки влітку у футболіста закінчується контракт. Повідомляється, що "червоні дияволи" вже почали перемовини з хавбеком.

Ерік тен Хаг планує бачити в півзахисті Невеша, Каземіро, Фернандеша, Еріксена та Забітцера.

Рубен забив 4 голи і отримав 7 жовтих карток у 17 матчах АПЛ цього сезону.

Раніше Невешем цікавилась Барселона.