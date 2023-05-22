Англія

Слова українця про перехід в англійський клуб.

Захисник Борнмута Ілля Забарний поділився думками щодо свого переходу в англійський клуб, а також прокоментував поразку від МЮ (0:1) минулими вихідними.

"Ми показали хорошу і сильну гру проти Манчестер Юнайтед. Було складно, тому що ми грали проти дуже хорошої команди. Нам трохи не пощастило. У цьому поєдинку нам дуже допомогла підтримка вболівальників, вони були неймовірні. Це дуже важливо для кожного футболіста. Для мене це була дуже важлива гра, і мені було комфортно на футбольному полі.

Перехід у Борнмут — це зовсім інший рівень для мене. Тут усе дуже швидко: ти атакуєш, але через секунду вже захищаєшся. Потрібно бути готовим щохвилини. Манчестер Юнайтед багато атакував, у них багато технічних футболістів. Коли ти граєш проти найкращих гравців, це допомагає прогресувати.

Ця зустріч була важлива в контексті наступного сезону. Ми повинні покращувати нашу гру, це дуже важливо", — сказав Забарний в ефірі BBC.

Нагадаємо, Забарний став 11-м українцем, який зіграв в елітному дивізіоні Англії.