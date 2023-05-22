Другое

Зальцбург — достроковий чемпіон Австрії.

РБ Зальцбург оформив дострокове чемпіонство в Австрії. На вихідних вони переграли Штурм Грац з рахунком 2:1 та став недосяжним для суперників за два тури до закінчення кампанії 22/23.

Для Зальцбурга цей титул став 10-м поспіль у національній першості. Усього ж на їхньому рахунку 17 перемог у чемпіонаті Австрії.

+ 𝟐𝟎𝟐𝟑 ✓ → Focus on what’s NE✘T pic.twitter.com/CwyZyTZlTU — FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) May 21, 2023

Нагадаємо, Зальцбург виступав у Лізі Європи, де на стадії 1/16 фіналу поступився цьогорічному фіналісту турніру римській Ромі.