Зальцбург — достроковий чемпіон Австрії.
Зальцбург, фото твіттер Зальцбурга
22 травня 2023, 13:34
РБ Зальцбург оформив дострокове чемпіонство в Австрії. На вихідних вони переграли Штурм Грац з рахунком 2:1 та став недосяжним для суперників за два тури до закінчення кампанії 22/23.
Для Зальцбурга цей титул став 10-м поспіль у національній першості. Усього ж на їхньому рахунку 17 перемог у чемпіонаті Австрії.
Нагадаємо, Зальцбург виступав у Лізі Європи, де на стадії 1/16 фіналу поступився цьогорічному фіналісту турніру римській Ромі.