Італія

Слова коуча після невдачі в поєдинку з чемпіоном.

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі прокоментував поразку від Наполі в матчі Серії А. Нагадаємо, достроковий чемпіон здолав цьогорічного учасника фіналу Ліги чемпіонів з рахунком 3:1.

"Дуже шкода, адже ми не дозволили Наполі створити багато моментів, хоча м'яч здебільшого був у них. Я розраховував, що в другому таймі ми матимемо більше вільного простору, але трапилося це безглузде вилучення.

Ми змогли зрівняти рахунок, потім м'яч після удару Думфріса винесли зі стрічки, тим образливіше було пропустити, нехай і гарний, гол від Ді Лоренцо на 86-й хвилині.

Я не можу дорікнути хлопцям, проти чемпіона Італії вони грали вдесятьох із величезною самовіддачею. Думаю, ми робили те, що мали робити", – сказав головний тренер Інтера.

Наполі — Інтер 3:1 Відео голів та огляд матчу Серії А