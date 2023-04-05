Англія

Ілля нарешті дебютував за Борнмут.

Борнмут в рамках перенесеного поєдинку сьомого туру чемпіонату Англії зустрічався на своєму полі з Брайтоном та поступився з рахунком 0:2.

Український захисник Ілля Забарний вдруге потрапив до заявки команди на матч АПЛ та нарешті отримав ігровий час. Ексгравець Динамо з'явився на полі на 85 хвилині замість Сенесі.

Як пише офіційний сайт УАФ, Ілля Забарний став 13-м українцем, якому вдалося пограти в системі англійського професіонального футболу, й 11-м, хто засвітився в елітному дивізіоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що раніше Ілля пропустив матч збірної України проти Англії у відборі на Євро-2024.