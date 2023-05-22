Україна

В України зникає ще один футбольний клуб.

ПФК Львів припиняє своє існування, про це повідомляє Футбол TIME.

За інформацією джерела, Богдан Копитко з першого червня припиняє спонсорувати команду. Гравців вже проінформував менеджмент клубу й попросив забрати всі речі з бази.

Олексій Боровиков, який прийшов в команду на початку 2023-го року на посаду почесного президента клубу, і був покликаний врятувати від вильоту, вже залишив клуб і повернувся в США.

Також відомо, що на поєдинок з Колосом, який відбудеться третього червня, команда вже не поїде.

Нагадаємо, що Львів на вихідних програв Руху та офіційно вилетів з УПЛ.