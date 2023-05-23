Англія

Образник Шахтаря може перебратися в АПЛ — рішення за президентом "шпор".

Лондонський Тоттенгем продовжує шукати нового головного тренера для команди на наступний сезон. Про це повідомляє Sport Bild із посиланням на De Telegraaf.

За інформацією джерела, головним претендентом є наставник Феєнорда Арне Слот, агент якого дав згоду на перехід 44-річного голландця.

У середу, 24 травня, буде новий раунд переговорів, на якому сторони мають намір вирішити питання компенсації за тренера для голландського клубу. Вона складає близько шести мільйонів фунтів стерлінгів.

Цю інформацію також підтверджує авторитетний інсайдер Фабриціо Романо, який додав, що тепер рішення про Слота залишається за президентом "шпор" Деніелом Леві.

Слот очолив Феєнорд влітку 2021 року. Під його керівництвом клуб дістався фіналу Ліги конференцій минулого року, де поступився Ромі, а також став чемпіоном Нідерландів у нинішньому році.