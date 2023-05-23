Англія

31-річний англієць звернув на себе увагу головного тренера збірної Гарета Саутгейта.

Захисника Брайтона Льюїса Данка можуть викликати до збірної Англії на найближчі матчі у відборі Євро-2024. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 31-річний англієць разом зі своїм партнером по команді Леві Колвіллом звернули на себе увагу головного тренера збірної Гарета Саутгейта.

Наголошується, що такий вибір буде зроблено через фінал Ліги чемпіонів, який відбудеться 10 червня. У ньому можуть взяти участь Джон Стоунз та Кайл Вокер із Манчестер Сіті.

Нинішнього сезону Данк провів 42 матчі, в яких забив два м'ячі. Він провів за збірну лише один матч у 2018 році, після чого був кандадитом на місце у заявці на ЧС-2022, але в результаті не потрапив до неї.

У червні Англія зіграє два матчі відбору Євро-2024 проти Мальти (16 червня) та Північної Македонії (19 червня). У цій самій групі виступає і збірна України.