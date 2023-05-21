Англія

Для "містян" цей титул АПЛ став третім в останніх трьох сезонах.

Вчора, 20 травня, Ноттінгем Форест несподівано обіграв Арсенал (1:0), завдяки чому "лісники" зберегли прописку в АПЛ, а Манчестер Сіті достроково став чемпіоном чемпіонату Англії.

Для підопічних Хосепа Гвардіоли цей титул АПЛ став третім у останніх трьох сезонах.

За інформацією OptaJoe, Манчестер Сіті увійшов до переліку клубів, яким вдавалося тричі поспіль виграти чемпіонат Англії.

До цього таке вдавалося Гаддерсфілду, Арсеналу, Ліверпулю та Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що Гвардіола — перший тренер, який виграв три чемпіонства поспіль у Німеччині, Іспанії та Англії.