Півзахисник може перебратись в Бундеслігу.
Деклан Райс, getty images
18 травня 2023, 18:59
Баварія розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетне видання Bild, мюнхенський клуб націлився на півзахисника Вест Гема Деклана Райса.
Стверджується, що в підписанні гравця особисто зацікавлений головний тренер Баварії Томас Тухель.
У поточному сезоні Райс забив чотири голи й віддав чотири результативні передачі у 46 матчах на клубному рівні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Арсенал підготував 92 мільйони фунтів за Райса.