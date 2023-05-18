Німеччина

Півзахисник може перебратись в Бундеслігу.

Баварія розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетне видання Bild, мюнхенський клуб націлився на півзахисника Вест Гема Деклана Райса.

Стверджується, що в підписанні гравця особисто зацікавлений головний тренер Баварії Томас Тухель.

У поточному сезоні Райс забив чотири голи й віддав чотири результативні передачі у 46 матчах на клубному рівні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Арсенал підготував 92 мільйони фунтів за Райса.