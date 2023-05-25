Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем’єр-ліги, що відбувся 24 травня 2023 року, 22:00.

У рамках тридцять другого туру англійської Прем’єр-ліги напередодні відбулась перенесена зустріч поміж Брайтоном та Манчестер Сіті.

Новоспечені чемпіони країни, яким удалось захистити свій титул, відверто дограють залишки матчів у чемпіонаті, тож Хосеп Гвардіола вільно дозволяє собі пограти з ротацією стартового складу.

Проте на початку гри проти команди Роберто Де Дзербі це не дуже-то й мало вплив, адже Сіті забив першим зусиллями Фодена.

Однак просто божевільний дальній удар від Енсісо вже незабаром відновив паритет на табло, який обидві команди в підсумку зуміли зберегти аж до фінального свистка.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Брайтон — Манчестер Сіті в АПЛ:

Брайтон — Манчестер Сіті 1:1

Голи: Енсісо, 38 — Фоден, 25

Брайтон: Стіл — Гросс, ван Геке, Колвілл, Еступіньян — Гілмор (Мак Аллістер 52), Кайседо — Буонанотте (Велтман 75), Енсісо (Фергюсон 52), Мітома — Велбек (Ундав 75).

Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Родрі, Стоунз, Вокер — Сілва (Філліпс 84), Гюндоган, Де Брюйне (Альварес 57) — Фоден, Голанд, Марез.

Попередження: Велтман, ван Геке — Сілва.