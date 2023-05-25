Англія

Керманич Манчестер Сіті прокоментував нічию в чемпіонаті.

Манчестер Сіті напередодні зіграв унічию в перенесеному матчі проти Брайтона без особливого турнірного значення для себе.

Брайтон — Манчестер Сіті 1:1 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Після завершення гри головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола прокоментував виступ власної команди.

"О 22:30 я лежав у ліжку зі своєю дружиною. Я був виснажений. Я дивився програму Match day, а потім спав як дитина.

Проте я в курсі, що гравці робили те, що мали робити. Коли ви виграєте Прем'єр-лігу, ви повинні святкувати. Вони робили це разом із сім’ями, їм це дуже подобається.

Наступного ранку настав час відвідування лазні. А вже ввечері наступного дня, учора, ми трохи поговорили: "Хлопці, ви повинні бути готові, уся енергія має бути спрямована на Брайтон". І вони це зробили.

Я хвилювався за них через те, наскільки багато сил ми втратили для того, що ми робили за останні чотири, п’ять, шість місяців. 40 годин тому ми випили весь алкоголь у Манчестері. Але команда була цілком боєздатною, і тому я дуже задоволений.

Я просто не хочу, щоб команда звалилась із ніг під час фіналу Кубка Англії чи Ліги чемпіонів. Сьогодні ми показали, чому ми — найкраща команда в Англії станом на зараз. Я дуже задоволений тим, що ми залишились єдиними після чемпіонства.

Якщо такий гол, як забив Голанд, скасували, то кожна дія центральних захисників щодо нього є порушенням правил. Кожна. Це був чистий гол, тому що він просто більший, габаритніший, сильніший. До того ж він виграв позицію й це була неймовірна передача Коула Палмера. Гол треба було зараховувати", — заявив іспанський фахівець.

У заключному турі Манчестер Сіті гратиме гостьовий матч проти Брентфорда.