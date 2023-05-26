Англія

Нападник проводить дуже вдалий сезон.

Манчестер Юнайтед в рамках перенесеного поєдинку чемпіонату Англії приймав на своєму полі Челсі та здобув впевнену перемогу з рахунком 4:1.

Нападник "червоних дияволів" Маркус Рашфорд вийшов на заміну замість травмованого Антоні та відзначився забитим голом.

Для англійського нападника це 30 гол в цьому сезоні. Таким чином, він став першим гравцем Манчестер Юнайтед з сезону-2012/13, який забив стільки м'ячів в одній кампанії. Тоді це вдалось Робіну Ван Персі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кунде може вибирати між Манчестер Юнайтед й Челсі щодо свого майбутнього трансферу.