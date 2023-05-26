Англія

Статистичний портал Whoscored оцінив учасників гри.

Манчестер Юнайтед в рамках перенесеного поєдинку чемпіонату Англії приймав на своєму полі Челсі та здобув впевнену перемогу з рахунком 4:1.

Статистичний портал Whoscored традиційно оцінив учасників зустрічі. Так, Михайло Мудрик отримав 7,0 бали — це третій показник у складі Челсі. Більше лише у Фернандеса (7,1) та Голла (7,4).

Найкращим же гравцем загалом став Бруну Фернандеш з оцінкою 8,2 бала.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що трансфер Мудрика названий одним із найгірших в АПЛ.