Англія

Португалець висловився щодо потрапляння в Лігу чемпіонів.

Півзахисник МЮ Бруну Фернандеш прокоментував потрапляння команди до групового етапу Ліги чемпіонів.

"Вихід до Ліги чемпіонів – гідний результат, але ми хочемо більшого. Втім, це ідеально з огляду на те, як проходив для нас сезон.

Ми виграли трофей – це було нашою метою після того, як стало зрозуміло, що нам не перемогти в АПЛ. Тепер потрібно добре фінішувати у чемпіонаті та взяти Кубок Англії", – сказав Фернандеш.

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