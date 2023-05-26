Українець може остаточно залишити французький клуб.
Микола Кухаревич, ФК Хіберніан
26 травня 2023, 12:59
Український нападник Микола Кухаревич може продовжити свої виступи у складі шотландського Хіберніана. Про це повідомляє Hibs Central.
За словами головного тренера команди Лі Джонсона, шотландський клуб намагатиметься продовжити стосунки з 21-річним українцем.
Також зазначається, що є два варіанти розвитку подій: перший – це продовження оренди, а другий – повноцінний викуп контракту футболіста у французського Труа.
Нинішнього сезону Кухаревич провів 15 поєдинків, у яких забив п'ять голів та віддав один асист.
Примітно, що з 15 квітня Микола не потрапляє до заявки команди на матчі чемпіонату Шотландії.
Після 37 ігор Хіберніан набрав 51 очко та посідає п'яте місце у чемпіонській групі чемпіонату. Остання гра сезону пройде 27 травня проти Хартса.