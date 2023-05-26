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Українець може остаточно залишити французький клуб.

Український нападник Микола Кухаревич може продовжити свої виступи у складі шотландського Хіберніана. Про це повідомляє Hibs Central.

За словами головного тренера команди Лі Джонсона, шотландський клуб намагатиметься продовжити стосунки з 21-річним українцем.

Також зазначається, що є два варіанти розвитку подій: перший – це продовження оренди, а другий – повноцінний викуп контракту футболіста у французського Труа.

Нинішнього сезону Кухаревич провів 15 поєдинків, у яких забив п'ять голів та віддав один асист.

Примітно, що з 15 квітня Микола не потрапляє до заявки команди на матчі чемпіонату Шотландії.

Після 37 ігор Хіберніан набрав 51 очко та посідає п'яте місце у чемпіонській групі чемпіонату. Остання гра сезону пройде 27 травня проти Хартса.