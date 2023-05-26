Англія

На лондонський клуб чекають кардинальні зміни.

Виконувач обов'язків головного тренера Челсі Френк Лемпард прокоментував поразку своєї команди у матчі 32 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед (1:4).

"Поганий сезон для клубу. Головне – зрозуміти, як виправити становище. Потрібні зміни, влітку клуб змінить склад.

Багато чого потрібно покращувати, щоб відповідати найвищому рівню", – сказав в.о. головного тренера Челсі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Челсі.