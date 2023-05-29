Англія

Керманич розповів про своє бачення розвитку колективу.

Із своїм головним завданням на сезон англійський Вулвергемптон вдало впорався, залишив за собою місце в Прем’єр-лізі, тому в заключному турі національної першості міг дозволити собі програти з розгромним рахунком на полі лондонського Арсенала.

Арсенал — Вулвергемптон 5:0 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Після завершення гри фінальне слово стосовно цього сезону та виступів команди в ньому мав головний тренер "вовків" Хулен Лопетегі.

"Наразі я працює тренером Вулвергемптона, проте, звичайно, залишаюсь амбітним і стосовно інших тренерських посад. Як на мене, то найважливіше — завжди говорити правду вболівальникам.

Якщо в нас є певні проблеми, то ми маємо їх швидко розв’язувати, бо якщо ти вже залишився в Прем’єр-лізі, то спитають за це з тебе доволі швидко.

Майбутнє команди залежить не від мене, воно залежить від рішень клубу. Сподіваюсь, що влітку ми зробимо всі необхідні речі, незважаючи на фінансові проблеми. Решта команд робитимуть те саме. Зараз настав час ретельно все проаналізувати і сказати правду людям.

Одне диво інколи може трапитись, два — ні. Саме тому потрібно завжди вчитись для того, щоб мати змогу вдосконалювати власну роботу та виконувати найважчі завдання", — заявив іспанський фахівець.

Вулвергемптон фінішував на 13 сходинці з 41 заліковим балом в активі.