Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 29 травня 2023 року, 20:00.
Науель Моліна, GETTY IMAGES
29 травня 2023, 11:50
У рамках 37 туру іспанської Ла Ліги Атлетіко Мадрид переміг Реал Сосьєдад з рахунком 2:1. Обидві команди гарантували собі місце в Лізі чемпіонів.
Актуальним залишилось одне питання: чи зможуть "матрацники" фінішувати другими, обійшовши Реал? Відповідь дізнаємось в останньому турі. Наразі "вершкові" випереджають підопічних Сімеоне на 1 очко.
У 38 турі Реал прийматиме Атлетік Більбао, тим часом Атлетіко відправиться в гості до Вільярреала.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Атлетіко — Реал Сосьєдад в 37 турі Ла Ліги-2022/23:
Атлетіко — Сосьєдад 2:1
Голи: Грізманн, 37, Моліна, 73 — Серлот, 88