Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 29 травня 2023 року, 20:00.

У рамках 37 туру іспанської Ла Ліги Атлетіко Мадрид переміг Реал Сосьєдад з рахунком 2:1. Обидві команди гарантували собі місце в Лізі чемпіонів.

Актуальним залишилось одне питання: чи зможуть "матрацники" фінішувати другими, обійшовши Реал? Відповідь дізнаємось в останньому турі. Наразі "вершкові" випереджають підопічних Сімеоне на 1 очко.

У 38 турі Реал прийматиме Атлетік Більбао, тим часом Атлетіко відправиться в гості до Вільярреала.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Атлетіко — Реал Сосьєдад в 37 турі Ла Ліги-2022/23:

Атлетіко — Сосьєдад 2:1

Голи: Грізманн, 37, Моліна, 73 — Серлот, 88