Італія

Іспанець може очолити чинних чемпіонів Італії.

Колишній головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке може очолити Наполі. Наразі доля Лучано Спаллетті на тренерському містку "неаполітанців" невідома, але зазначається, що президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс розглядає кілька кандидатів на його можливу заміну.

Тим часом, як стало відомо Il Mattino, іспанець озвучив президенту неаполітанців свої фінансові вимоги. Екскоуч Барселони й Роми отримувати за роботу на чолі Наполі не менше 8 млн євро на рік. Де Лаурентіс готовий піти на такі серйозні витрати.

Раніше повідомлялося, що Спаллетті має конфлікт із президентом Наполі після продовження контракту.