Англія

Підсумки сезону від нідерландського тренера.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився після перемоги над Фулгемом (2:1) у заключному матчі сезону АПЛ. Нагадаємо, манкуніанці фінішували третіми, Фулгем — десятим.

"Ми дуже хотіли перемогти. Фулгем — хороша команда, яка провела чудовий сезон, але, гадаю, ми створили багато моментів у цьому матчі. Так що я задоволений цією перемогою, задоволений третім місцем і радий, що ми повторили рекорд тут, на Олд Траффорд, здобувши 27 домашніх перемог у сезоні. Це велике досягнення.

Початок матчу був важким, ми були недисципліновані та неорганізовані, і нас за це покарали. Але після цього команда знову виявила рішучість, ми налагодили організацію під час володіння м'ячем і без нього, взяли добрий темп та створили багато моментів. Ми виграли багато м'ячів в останній третині поля, добре пресингували, і у суперника з'явилися серйозні проблеми із цим.

У клубі чудово знають, що якщо ми хочемо рухатися далі, хочемо бути в четвірці найкращих, хочемо боротися за трофеї в такому сильному чемпіонаті, то нам потрібні інвестиції, інакше ми не матимемо жодних шансів на все це. Ми бачили, що взимку клуби довкола нас вкладали у свої команди величезні гроші. Ми цього не зробили, але все ж таки посіли третє місце в чемпіонаті, тому я дуже радий і пишаюся своєю командою", - сказав тренер.

Манчестер Юнайтед — Фулгем 2:1 Відео голів та огляд матчу АПЛ