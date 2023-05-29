Італія

Підсумки сезоні від італійського наставника.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі підбив підсумки сезону для "россонері". Команда гарантувала собі місце в ЛЧ і має шанси на "бронзу", але в останньому турі треба перемогти Верону та щоб Інтер поступився Торіно.

"Ліга чемпіонів дала нам набагато більше, ніж ми очікували. Нам було сумно вилетіти в півфіналі після матчів з Інтером, але наша подорож була довшою, ніж всі очікували. Водночас у Серії А ми виступили не так добре, як очікувалося. Але ми в Лізі чемпіонів третій сезон поспіль — не знаю, скільки років минуло відтоді, коли клуб досягав такого.

Це був перший раз, коли ми справді намагалися бути конкурентоспроможними на двох турнірах. Нам чогось не вистачало, це правда. Зараз ми насолоджуємося цією перемогою та кваліфікацією в ЛЧ, це був дивний сезон з багатьох причин. Були без нашого основного воротаря протягом кількох місяців, тоді як гравці також були на чемпіонаті світу. Ця пауза в сезоні була дивною для всіх. Потрібен був час, щоб повернути форму, — сказав Піолі для DAZN.

Нагадаємо, у 37-му турі Мілан на виїзді виграв у Ювентуса (1:0) завдяки голу Жиру.