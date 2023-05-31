Англія

Для іспанця це четверта нагорода в кар'єрі.

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола визнаний найкращим тренером сезону 2022/2023. Про це повідомляється на офіційному сайті ліги.

У голосуванні іспанець обійшов Мікеля Артету (Арсенал), Роберто Де Дзербі (Брайтон), Унаї Емері (Астон Вілла), Едді Гау (Ньюкасл) та Марку Сілву (Фулгем).

Гвардіола отримує нагороду вже вчетверте у своїй кар'єрі. Нагадаємо, минулого сезону найкращим тренером було визнано Юргена Клоппа.

У кампанії 2022/2023 Манчестер Сіті став чемпіоном Англії. Крім того, манкуніанцям належить зіграти у фіналі Кубка Англії проти МЮ та фіналі Ліги чемпіонів з Інтером.