Україна

Томаш продовжить виступи у столичній команді.

Орендна угода Томаша Кендзьори з грецьким ПАОКом добігає кінця. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Таким чином, футболіст повернеться до київського Динамо, якому належить його контракт. Його угода з "біло-синіми" завершується влітку 2024 року.

Нинішнього сезону Кендзьора провів десять поєдинків у складі грецького клубу, забивши один гол.

Раніше повідомлялось, що Бєсєдін повернеться до Динамо. Омонія не хоче викуповувати українця