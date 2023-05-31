Томаш продовжить виступи у столичній команді.
Томаш Кендзьора, ПАОК
31 травня 2023, 11:30
Орендна угода Томаша Кендзьори з грецьким ПАОКом добігає кінця. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.
Таким чином, футболіст повернеться до київського Динамо, якому належить його контракт. Його угода з "біло-синіми" завершується влітку 2024 року.
Нинішнього сезону Кендзьора провів десять поєдинків у складі грецького клубу, забивши один гол.
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