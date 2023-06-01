Лондонці хочуть зберегти молодого таланта.
Леві Колвілл, getty images
01 червня 2023, 16:50
Тренерський штаб Роберто Де Дзербі залишився задоволений виступами центрального захисника Леві Колвілла, який прийшов з Челсі на правах оренди.
Як повідомляє журналіст Sky Sports Ліал Томас, "чайки" намагались викупити гравця, зробивши пропозицію в розмірі 30 мільйонів фунтів.
Однак Челсі відхилив пропозицію, відзначивши, що гравець не продається взагалі.
Зазначимо, що Леві Колвілл в цьому сезоні відіграв 24 поєдинки, в яких відзначився трьома результативними передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі дозволив Манчестер Сіті розпочати переговори з Ковачичем.