Англія

Лондонці хочуть зберегти молодого таланта.

Тренерський штаб Роберто Де Дзербі залишився задоволений виступами центрального захисника Леві Колвілла, який прийшов з Челсі на правах оренди.

Як повідомляє журналіст Sky Sports Ліал Томас, "чайки" намагались викупити гравця, зробивши пропозицію в розмірі 30 мільйонів фунтів.

Однак Челсі відхилив пропозицію, відзначивши, що гравець не продається взагалі.

Зазначимо, що Леві Колвілл в цьому сезоні відіграв 24 поєдинки, в яких відзначився трьома результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі дозволив Манчестер Сіті розпочати переговори з Ковачичем.