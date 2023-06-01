Англія

Захисник не потрібен команді.

Манчестер Юнайтед збирається провести продуктивне літнє трансферне вікно і вже працює над розвантаженням складу.

Як повідомляє видання Daily Mail, "червоні дияволи" готові відпустити Гарр Магвайра. Більше того, Манчестер Юнайтед може заплатити йому 10 мільйонів фунтів, щоб той пішов.

За контрактом, що діє ще два роки, англійський захисник має отримати в Манчестер Юнайтед в два рази більше.

Зазначимо, що в цьому сезоні Гаррі Магвайр відіграв в 31 матчі на клубному рівні, отримавши дев'ять попереджень.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед розглядає можливість придбання нападника Аталанти.