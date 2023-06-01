Англія

Німецький голкіпер може залишитись у складі "сорок".

Ньюкасл готується до наступного сезону, розглядаючи варіанти підсилення, проте не забуває й про внутрішні ресурси.

Як повідомляє видання The Athletic, англійський клуб хоче підписати новий контракт з голкіпером Лорісом Каріусом. Поточна угода завершується вже цього літа.

Зазначимо, що на рахунку німецького футболіста один матч в цьому сезоні — проти Манчестер Юнайтед (0:2).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ньюкасл розглядає можливість підписання Феліша, який виступав в Челсі на правах оренди.