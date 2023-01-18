Німецький голкіпер продовжить виступати за "сорок".
ЛОРІС КАРІУС, офіційний сайт Ньюкасла
18 січня 2023, 12:24
Німецький голкіпер Ньюкасла Лоріс Каріус продовжив контракт з клубом, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
31 грудня 2022 року його угода з "сороками" закінчилась. Формально половину січня Каріус знаходився в статусі вільного агента. Тепер клуб підписав з ним нову угоду, деталі якої не повідомляються.
Нагадаємо, Каріус приєднався до Ньюкасла на початку цього сезону. 29-річний німець не зіграв в цій кампанії жодної хвилини.