Англія

Німецький голкіпер продовжить виступати за "сорок".

Німецький голкіпер Ньюкасла Лоріс Каріус продовжив контракт з клубом, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

31 грудня 2022 року його угода з "сороками" закінчилась. Формально половину січня Каріус знаходився в статусі вільного агента. Тепер клуб підписав з ним нову угоду, деталі якої не повідомляються.

Нагадаємо, Каріус приєднався до Ньюкасла на початку цього сезону. 29-річний німець не зіграв в цій кампанії жодної хвилини.