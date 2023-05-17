Англія

Португальський форвард має намір залишитися у чемпіонаті Англії.

Нападник Челсі Жоау Феліш може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного португальця, який виступає за "синіх" на правах оренди з Атлетіко, зацікавлений Ньюкасл, який розглядає можливість підписання футболіста, витративши близько 100 мільйонів євро.

Зазначається, що Челсі хоче зберегти Феліша у своєму складі, але сам португалець хоче виступати у Лізі чемпіонів, а "синіх" у наступному сезоні там не буде. У Ньюкасла ще є шанси залишитися в топ-4.

Цього сезону Феліш провів 18 поєдинків, у яких забив три м'ячі.