30-річний івуарієць продовжить захищати кольори "лісників".
Серж Ор'є, Getty Images
02 червня 2023, 12:59
Ноттінгем Форест на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із захисником Сержом Ор'є.
30-річний івуарієць активував опцію продовження угоди на ще один сезон. Він перебрався до складу "лісників" у вересні минулого року на правах вільного агента.
Минулого сезону Ор'є провів 28 поєдинків, у яких забив один гол.
За підсумками сезону Ноттінгем Форест посів 16 місце у турнірній таблиці АПЛ та зберіг прописку в елітному дивізіоні Англії.