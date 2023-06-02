Англія

30-річний івуарієць продовжить захищати кольори "лісників".

Ноттінгем Форест на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із захисником Сержом Ор'є.

30-річний івуарієць активував опцію продовження угоди на ще один сезон. Він перебрався до складу "лісників" у вересні минулого року на правах вільного агента.

Минулого сезону Ор'є провів 28 поєдинків, у яких забив один гол.

За підсумками сезону Ноттінгем Форест посів 16 місце у турнірній таблиці АПЛ та зберіг прописку в елітному дивізіоні Англії.