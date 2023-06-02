Англія

Потужне звернення українця до вболівальників.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик подякував уболівальникам, які підтримують його у непрості часи.

Своє звернення українець розмістив у своєму Інстаграмі.

"Я дуже ціную вашу підтримку. І завжди буду цінувати людей, які не відвертаються в темні часи. Бо коли прийдуть світлі часи, ви будете першими, кому я скажу "дякую".

З божою допомогою все вийде. Я навіть не переймаюся через невдачі, бо ніколи не здаюся. А для тих, хто ніколи не здається, рано чи пізно приходять світлі часи. З повагою, Михайло", – написав Мудрик.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мудрик — досі ключовий гравець проєкту Челсі, на якого дуже розраховують в майбутньому.