Україна

Нові контракти для лідерів колективу з Кривого Рогу.

Кривбас підписав нові контракти з двома футболістами. Ще як мінімум на 1 рік гравцями "червоно-білих" залишаються півзахисники Вʼячеслав Рябов та Максим Задерака. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу УПЛ.

Рябов у поточному сезоні УПЛ зіграв за Кривбас 9 матчів: 505 хвилин на полі, 1 попередження у пасиві. Щодо Задераки, то він провів за криворіжців 25 матчів, забив 2 голи: у ворота Чорноморця — 2:3 та Металіста 1925 — 2:0. 1568 хвилин на полі, 4 попередження у пасиві.

Цікаво, що Рябов — єдиний гравець нинішнього Кривбасу, який захищає кольори клубу ще з моменту відродження, пройшовши з командою Другу та Першу ліги. Задерака став гравцем червоно-білих у липні 2022 року.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст 1925 — Кривбас.