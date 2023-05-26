Іспанський фахівець не дав однозначної відповіді щодо свого майбутнього.
Хулен Лопетегі, getty images
26 травня 2023, 17:50
У заключному матчі сезону англійської Прем'єр-ліги Вулвергемптон вирушить у гості до лондонського Арсеналу.
Напередодні цього протистояння головний тренер "вовків" Хулен Лопетегі висловився щодо свого майбутнього.
"Я вже говорив про це. У нас є одна нова проблема щодо фінансового фейр-плей. Побачимо, що буде. Моє майбутнє? У мене є контракт – побачимо, що буде", — цитує слова Хулена Лопетегі Football Daily.
Матч Арсенал — Вулвергемптон
відбудеться у неділю, 28 травня, о 18:30.