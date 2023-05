У заключному матчі сезону англійської Прем'єр-ліги Вулвергемптон вирушить у гості до лондонського Арсеналу.

Напередодні цього протистояння головний тренер "вовків" Хулен Лопетегі висловився щодо свого майбутнього.

"Я вже говорив про це. У нас є одна нова проблема щодо фінансового фейр-плей. Побачимо, що буде. Моє майбутнє? У мене є контракт – побачимо, що буде", — цитує слова Хулена Лопетегі Football Daily.

🗣️ “I have talked about this. We have one new problem about Financial Fair Play. We will see what is going to happen. My future? I have a contract — We will see what is going to happen.”



