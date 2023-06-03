Такого раніше в історії фіналів Кубка Англії не траплялося.
Ілкай Гюндоган та Бруну Фернандеш, Getty Images
03 червня 2023, 18:10
В даний час проходить фінал Кубка Англії, в якому між собою грають Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед.
Рахунок у матчі було відкрито на 13 секунді, коли у воротах "червоних дияволів" розписався Ілкай Гюндоган. Проте на 33 хвилині Бруну Фернандеш реалізував пенальті та зрівняв цифри на табло.
За інформацією OptaJoe, це перший випадок в історії фіналів Кубка Англії, коли капітани команд стартових складів забили в одній грі.
На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед.
Раніше повідомлялося, що Гюндоган — автор найшвидшого гола у фіналах Кубка Англії.