В даний час проходить фінал Кубка Англії, в якому Манчестер Сіті зустрічається з Манчестер Юнайтед.

Рахунок у матчі було відкрито вже на першій хвилині, коли на 13 секунді зустрічі півзахисник "міщан" Ілкай Гюндоган красиво пробив з-за меж штрафного майданчика у верхній кут воріт "червоних дияволів".

За інформацією прес-служби турніру, це був найшвидший гол в історії фіналів Кубка Англії.

THAT'S UNBELIEVABLE 🤯@IlkayGuendogan with an incredible volley for @ManCity, and it's the FASTER EVER #EmiratesFACup Final goal! pic.twitter.com/x95dNx9a8w