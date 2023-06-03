Німецький хавбек забив у своєму, можливо, останньому матчі за Манчестер Сіті.
Ілкай Гюндоган, Getty Images
03 червня 2023, 17:32
В даний час проходить фінал Кубка Англії, в якому Манчестер Сіті зустрічається з Манчестер Юнайтед.
Рахунок у матчі було відкрито вже на першій хвилині, коли на 13 секунді зустрічі півзахисник "міщан" Ілкай Гюндоган красиво пробив з-за меж штрафного майданчика у верхній кут воріт "червоних дияволів".
За інформацією прес-служби турніру, це був найшвидший гол в історії фіналів Кубка Англії.
Попередній рекорд належав французу Луї Саа, який відзначився голом на 25 секунді у матчі проти Челсі за Евертон у 2009 році.
На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед.